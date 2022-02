Christina Stürmer wird neue Markenbotschafterin von Lidl. Die Kampagne mit dem Musikstar startete vergangenes Wochenende in ganz Österreich.

Musikstar Christina Stürmer wird das neue Gesicht von Lidl Österreich. Die Supermarktkette verkündete die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Star. Christina Stürmer wird neue Markenbotschafterin von Lidl Österreich und das neue Gesicht der kommenden Werbekampagne. Zum Start der mehrjährigen Zusammenarbeit läuft ab 5. Februar der erste TV-Spot.

Stürmer hat bisher über 1,3 Millionen Tonträger verkauft. Mittlerweile ist die 39-Jährige Mutter von zwei Kindern. „Christina ist für viele ein Vorbild in Österreich und verkörpert eine junge, dynamische Persönlichkeit, die viel Wert auf Familie und ihre Heimat Österreich legt. Sie ist damit genau die Zielgruppe, die wir als Lidl Österreich erreichen möchten – nämlich Familien und Menschen, die ihren Fokus auf Regionalität, Frische, Qualität und nachhaltiges Einkaufen legen. Und genauso wie Christina, vor unserer Zusammenarbeit, wissen viele Kundinnen und Kunden, die noch nie bei uns waren, gar nicht, was es in unserem Sortiment alles zu entdecken gibt“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

"Bei Anfrage erst etwas skeptisch"

Start der Kampagne war am 5. Februar mit dem ersten TV-Werbespot. Für Christina Stürmer selbst hatte die Zusammenarbeit mit Lidl Österreich auch die eine oder andere Überraschung parat: „Ich war bei der Anfrage etwas skeptisch, da ich bisher so gut wie noch nie bei Lidl einkaufen war. Als ich mir dann aber mal eine Lidl Filiale angesehen habe, war ich von dem großen nachhaltigen Produktangebot und auch dem modernen Look überrascht. Besonders das frische, regionale Obst und Gemüse haben mich überzeugt. Jetzt freue ich mich darauf, auch andere Menschen von Lidl zu überzeugen und auf meine Reise mitzunehmen“, so Christina Stürmer.