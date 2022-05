Die 130.000 Mitarbeiter im "lebensnotwendigen Handel" können bald im wahrsten Sinne aufatmen: Das Masken-Aus in allen Shops kommt im Juni. Das will die Regierung am Dienstag bekannt geben.

Seit Wochen tobt ein heftiger Streit um die Maskenpflicht in den heimischen Supermärkten. Viele Kunden und 130.000 Beschäftigte im betroffenen Handel forderten wiederholt und vehement ein Masken-Aus - nicht erst seit die Temperaturen sommerliche Höhen erreichen. FFP2-Pflicht nur in Österreich Österreich ist das einzige Land in Europa, in dem die Supermarkt-Beschäftigten noch mit FFP2-Maske arbeiten müssen - während Tausende hierzulande in Klubs längst gemeinsam "oben ohne" feiern dürfen: Auf diese Diskriminierung hatte der Handelsverband wiederholt aufmerksam gemacht. Kritik der Supermarktketten „Die Belastung für Mitarbeiter muss aufhören“, hieß es auch aus der Spar-Zentrale. „Wir fordern die Politik auf, gleiche Regeln für alle aufzustellen und die Maske freiwillig zu machen“, sagte Marcel Haraszti, Vorstand von Rewe International (Billa, Penny, Bipa, Adeg). Die aktuelle Corona-Verordnung mit der strengen Maskenpflicht gilt an und für sich bis 8. Juli. Nun soll diese Regelung laut Informationen von BUSINESS-LIVE für den Handel doch schon im Juni fallen. Handel - Lesen Sie mehr Bei welchen Lebensmitteln die Preise am meisten explodieren Nahrungsmittel haben sich in Österreich im letzten Monat im Schnitt um 8,4 Prozent verteuert. Bei manchen Produktgruppen stiegen die Preise um deutlich mehr als 10 Prozent - Butter ist sogar um 25,7 Prozent teurer als vor einem Jahr. Das sind die beliebtesten Einkaufszentren Österreichs Das Riverside in Wien-Liesing ist einer aktuellen Studie zufolge die neue Nummer 1 der Shoppingcenter in Österreich. Verpflichtend bleibt das Tragen einer FFP2-Maske für den Besuch in Spitälern und Pflegeheimen. Was in den Öffis gelten wird, war Montagabend noch nicht fix.