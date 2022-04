Bei der Gründung vor rund 1,5 Jahren bestand das Team des Online-Supermarkts noch aus 200 Mitarbeitern.

Der Online-Supermarkt setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Ab April 2022 setzt Gurkerl.at auf eine 1.000 Mitarbeiter starke Belegschaft, um noch weiter zu wachsen. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, die Lebensmittelbranche in Österreich zu revolutionieren.

Team wuchs um 400 Prozent

Nur knapp 1,5 Jahre nach dem Start von Gurkerl.at, damals noch mit 200 Mitarbeitern, hat sich das Team de in Wien-Liesing ansässigen Unternehmens in der Zeitspanne von 18 Monaten um 400 Prozent vergrößert. "Jeder Mitarbeiter ist mit Herzblut bei der Sache. In unserem dreistufigen Bewerbungsprozess ist der Cultural Fit wichtiger als der bisherige Lebenslauf. Bei gurkerl.at steht die Leidenschaft für unsere Kunden im Vordergrund", meint CEO Maurice Beurskens.

66 Prozent der Mitarbeiter von gurkerl.at sind Vollzeit beschäftigt, rund 34 Prozent gehen einer Teilzeit-Beschäftigung nach. Im Laufe dieses Jahres sollen noch circa 250 Stellen besetzt werden.

Über 10.000 Produkte

Gurkerl.at hat über 10.000 Produkte im Sortiment. Die Palette reicht von Lebensmitteln (inklusive regionaler Schmankerl) über Kosmetik bis zu Babyartikeln. Das Sortiment wird laufend erweitert, Kunden können auch aktiv Wünsche für Produkte mitteilen.

Das Liefergebiet umfasst den Großraum Wien inklusive Baden, Klosterneuburg, Kritzendorf sowie einige Orte im Bezirk Bruck an der Leitha. Gurkerl.at liefert in drei Stunden ab Bestellung, in einem Zeitfenster von einer Stunde.