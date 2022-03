Friseure erhalten um 3,5 Prozent mehr Lohn

Friseure und Friseurinnen erhalten mit 1. April 3,5 Prozent mehr Lohn.

Damit liegt der Einstiegslohn mit abgeschlossener Lehre bei 1.605 Euro brutto. Lehrlinge bekommen im ersten Lehrjahr 600 Euro, 700 Euro im zweiten, 920 Euro im dritten und 1.020 Euro im vierten Lehrjahr.

"Mit dem neuen Einstiegslohn in Kombination mit den höheren Lehrlingseinkommen kommt den Kolleginnen und Kollegen die Wertschätzung entgegen, die sie verdienen", so Christine Heitzinger von der Gewerkschaft vida am Donnerstag laut einer Aussendung.