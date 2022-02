Den selbstverständlich violetten Drink gibt es ab 14. Februar in limited Edition im Fanshop der Austria. Fans haben das Projekt gemeinsam mit einem Start-up auf die Beine gestellt.

Beim FK Austria Wien hält pure Energie Einzug. Und zwar im wahrsten Sinne: Ab kommender Woche gibt es "FORZA VIOLA" als Energydrink. Eine Gruppe von Austria-Fans hat die Idee in Abstimmung mit dem Vorstand entwickelt und auch die Umsetzung mithilfe eines Crowdfunding-Projekts zügig ins Tor geschossen.

Must-have für Veilchen

Der alkoholfreie Energydrink hat - wie könnte es anders sein - eine violette Farbe. Die Dose zeigt das Austria-Logo, den Goldstern und eine historische Austria-Elf, alles in matter Optik. Für Austria-Fans schlicht ein Must-have.

„Eine Initiative wie dieses Energydrink-Projekt ist einfach toll und beweist die große Verbundenheit vieler Fans mit Austria Wien und die Kraft, die von unserem Verein ausgeht", sagt Austria-Vorstand Gerhard Krisch.

Für Crowdinvestor Philip Rammel ist es "als Veilchen selbstverständlich, dass man bei so einem Projekt dabei sein möchte. Umso schöner ist es, dass dieses wirklich edle Getränk nun für alle erhältlich ist. Gemeinsam können wir einen Beitrag für eine erfolgreiche Austria leisten. Forza Viola!“

Für Patrick Farnleitner vom Start-up GREENmed21 war es keine Frage, in das Projekt einzusteigen: „Als jahrzehntelanger Fan und aktuellem Markenpartner war für mich klar, meinem Herzensverein in dieser schwierigen Situation zu helfen und Dank der anderen hier beteiligten Fans ist es uns gelungen, dieses tolle Projekt, von Fans für Fans, in Abstimmung mit dem Vorstand auf die Beine zu stellen."

24 Dosen um 36 Euro

Erhältlich ist der neue Energydrink "FORZA VIOLA" ab Montag, 14. Februar in einer limited Edition in zwei Größen: Als 24er-Tray um 36 Euro im Fanshop in der Generali-Arena (solange der Vorrat reicht) und als Palette mit 2.880 Dosen um 4.320 Euro (Bestellung und Gratiszustellung unter forzaviola@fk-austria.at).