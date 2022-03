Deutschlands Einzelhändler erholten sich im Jänner von Umsatzflaute

Das Jahr 2022 hat für Deutschlands Einzelhändler mit einem Umsatzplus begonnen.

Im Jänner setzten die Händler sowohl preisbereinigt (plus 2,0 Prozent) als auch nominal (plus 3,0 Prozent) mehr um als im Vormonat Dezember, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit konnte sich der Einzelhandel vom Umsatzrückgang zum Jahresende 2021 erholen, obwohl im Jänner weiterhin für viele Läden die 2G-Regel galt, also Geschäfte nur Geimpfte und Genesene einlassen durften.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Erlöse im Jänner deutlich höher: Real betrug das Plus 10,3 Prozent, nominal 14,2 Prozent. Vor einem Jahr hatte ein Teil-Lockdown den Handel ausgebremst. Auch im Vergleich zum Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Coronapandemie in Deutschland, lag der Einzelhandelsumsatz im Jänner 2022 real, kalender- und saisonbereinigt um 4,1 Prozent höher.