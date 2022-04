Die Deutschen kaufen die Supermärkte leer. Bei einigen Produkten gibt es Umsatzzuwächse von 180 Prozent. Ein Comeback als Bestseller gibt es auch für Klopapier.

Mit jeder Woche, die der Krieg in der Ukraine andauert, steigen die Umsätze im Lebensmittelhandel in Deutschland. Gehamstert werden insbesondere Mehl, Nudeln und Speiseöl, wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf aktuelle Daten des Marktforschers IRI berichtet. Es geht um das Anlegen von Vorräten, aber Preiserhöhungen spielen bei den Hamsterkäufen ebenso eine Rolle.

Reis, Tomatenmark, Fertiggerichte

In der Vorwoche seien die Umsätze mit Mehl im Jahresvergleich um 180 Prozent gestiegen. Bei Speiseöl belief sich das Plus auf 176,5 Prozent, bei Nudeln auf 113,4 Prozent. In ungewöhnlich großen Mengen greifen die Deutschen auch bei Reis, Tomatenmark, Fertiggerichten, Zucker und Salz zu.

Klopapier-Boom ist zurück

Auch der Hamster-Klassiker Klopapier ist wieder stark gefragt. Hier steigen die Umsätze in Deutschland ebenfalls von Woche zu Woche - in der Vorwoche lag das Plus bei knapp 73 Prozent.

Waschmittel werden ebenfalls gehortet, hier meldeten die Händler im März Umsatzzuwächse von knapp 55 Prozent.

Weit oben in der Liste der Bestseller stehen auch Sonnenschutzmittel - was allerdings eher dem sonnigen März-Wetter geschuldet war.