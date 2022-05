Das Riverside in Wien-Liesing ist einer aktuellen Studie zufolge die neue Nummer 1 der Shoppingcenter in Österreich.

Der „Shoppingcenter Performance Report Österreich“ erhebt jährlich die Umsatzentwicklung der Shops in Einkaufszentren. Befragt wurden 62 der am häufigsten in den Centern vertretenen Unternehmen, die mit insgesamt 1.430 Shops in österreichischen Shopping Malls und Retail Parks vertreten sind.

Das deutsche Institut Ecostra testete für den Bericht 156 Shopping-Tempel. Als bestes Einkaufszentrum konnte sich das „Riverside“ in Wien-Liesing an die Spitze setzen, gefolgt vom „Donautreff“ in Ottensheim und „Interspar EKZ“ in Saalfelden, die sich den 2. Platz teilen.

Nahversorgung ist Trumpf

„Shopping Center, die aufgrund ihrer Konzeption eine besondere Nahversorgungsfunktion haben, werden derzeit besonders geschätzt“, analysiert Experte Joachim Will von Ecostra“.

Kein Wunder also, dass durchwegs die „Local Heros“ auf den Top-Plätzen rangieren. Bundesweit gewann das Liesinger Shopping Center Riverside mit der Traumnote von 1,77. Als erster Gratulant bei der Präsentation stellte sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) ein, der Center-Chef Peter Schaider wünschte: „Bleib so wie du bist, dann bleibst du erfolgreich.“

© Riverside/David Groschl ×

Riverside-Chef Peter Schaider, Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Joachim Will vom deutschen ecostra-Institut (v.l.)

Die Top 10 Shoppingcenter und ihre Benotung

1. Riverside (W) 1,77

2. Donautreff (OÖ) 1,83

2. Interspar Saalfelden (S) 1,83

4. Neukauf Spittal (K) 1,86

5. Kaufpark Vösendorf (NÖ) 2,00

5. Murpark Graz (St) 2,00

7. FMZ Imst (T) 2,09

8. Shopping Nord Graz (St) 2,17

9. Messepark Dornbirn (V) 2,22

10. City, Völs bei Innsbruck (T) 2,35

Persönlicher Dialog als Erfolgsgeheimnis

„Es ist uns eine Auszeichnung, in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten in einem so harten Marktumfeld als bestbwertetes Einkaufszentrum hervorzugehen. Gerade als familiengeführtes Center ist das für uns die Bestätigung, dass persönlicher Dialog und gegenseitiges Verständnis der richtige Weg ist“, lüftete Schaider ein wenig das Geheimnis seines Erfolgs.

Leistungsstärkste Betreiber

Die Krone des leistungsstärksten Betreibers muss sich die Rutter-Gruppe heuer erstmals teilen – die SES Spar European Shopping Centers haben dank ihrer erfolgreichen Strategie gegen Corona stark aufgeholt.