Futter für Haustiere wird knapp

Die Teuerung treibt Besitzer von Haustieren in die Verzweiflung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für Futtermittel für Tiere laut Statistik Austria um 51,3 Prozent angestiegen. Bei einem russischen Gas-Stopp drohen sogar Engpässe.

Durch die Teuerung geraten viele Haustierbesitzer jetzt in eine prekäre Situation, weil sie sich das Futter nicht mehr leisten können.

Laut Daniela Katzensteiner, Tierschutzsprecherin der KPÖ Graz, sind immer mehr Menschen gezwungen, ihr Haustiere wegzugeben. Viele Tierheime sind mittlerweile überfüllt. „Dabei sind Haustiere wichtige Begleiter des Menschen und für viele essenzielle Bezugspunkte. Gerade für Menschen mit geringen Einkommen spielen sie ob des Mangels an Möglichkeiten der sozialen Teilhabe eine bedeutende Rolle“. Die Tiertafel Lennymarkt im Volkshaus Graz bietet jetzt kostenloses Tierfutter für Haustierbesitzerinnen und Haustierbesitzer mit geringem Einkommen.

Engpässe bei Gas-Stopp?

In Deutschland schlagen Hersteller von Tiernahrung mittlerweile Alarm: „Die Lage ist dramatisch. Wenn es in der Branche zu einem Gasstopp kommt, müssen wir die Produktion einstellen", so Georg Müller (61), Chef des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH), zu "BILD".

Grund für die Sorge: die Drohung des russischen Staatskonzerns Gazprom, künftig kein Gas mehr zu liefern. Wird Gas rationiert, drohen Tierfutter-Hersteller leer auszugehen. In diesem Fall würde man „mit allen bestehenden Futtervorräten vielleicht noch maximal zwei bis drei Monate überbrücken“ können, so Müller: „Danach sieht es schlecht aus.“