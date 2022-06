Flug, Hotel, Mietauto: Preise bis zu verdreifacht

Je länger der Ukraine-Krieg dauert, umso teurer drohen Hotels und Flüge zu werden.

Wien. Ein Blick auf die Inflationszahlen der Statistik Austria gibt eine Vorahnung, wie teuer heuer das Urlauben wird. Schuld sind vor allem der Krieg in der Ukraine und Covid.

Schon die Anreise ist ­finanzielle Schwerarbeit: Flugtickets verteuerten sich innerhalb eines Jahres um 57 % . Doch Kerosin wird immer noch teurer, Airlines wollen ­„Anpassungen“ nicht ausschließen.

Keine Erleichterung ist am Urlaubsort zu erwarten. Offizielle Zahlen zeigen: Übernachtungen im Ausland sind innerhalb eines Jahres im Schnitt um 9 % teurer geworden. Preise für Hotelzimmer (4 oder 5 Stern) sind gar um 31 % in die Höhe geschossen.

Das Reiseportal Holidaycheck verglich die Preise für Pauschalreisen. Insgesamt sind diese jetzt um 24 % teurer.

Auch die Mietautokrise hält weiter an. Weltweit fehlen heuer pandemiebedingt 760.000 Fahrzeuge, das treibt den Preis in die Höhe. In Spanien verdreifachten sich die Kosten!