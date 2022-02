× Samsung präsentiert neue Super-Smartphones

Das Samsung Galaxy S22, das S22+ und das S22 Ultra sind ab 25. Februar in Österreich verfügbar. Das S22 kostet ab 849 Euro, das S22+ ab 1.049 Euro, das S22 Ultra ab 1.249 Euro.

Im Rahmen seines "Unpacked"-Events präsentierte der Smartphone-Marktführer die Riege seiner neuen Flagship-Geräte.

Galaxy S22 Ultra

© Samsung ×

Das Highlight ist das Galaxy S22 Ultra, welches das Beste aus Samsungs bekannter Note- und S-Serie vereint. Kennzeichen des Galaxy S22 Ultra sind der eingebaute S-Pen, eine Akkulaufzeit von mehr als einem Tag sowie besondere Nachtfotografie- und Videofunktionen, die durch künstliche Intelligenz gestützt werden. Selbst bei Nacht können mit dem S22 Ultra klare und scharfe Videos aufgenommen werden. Außerdem können Fotos und Clips direkt in höchster Qualität gepostet werden. Das S22 Ultra hat Samsungs bisher stärkste Kamera eingebaut, mit extremen Zoom-Fähigkeiten (bis 100 Mal näher) und unter anderem einem tollen Porträt-Modus.

© Samsung

Das AMOLED-Display misst 6,8 Zoll und ist heller als je zuvor.

Das Galaxy S22 Ultra kommt am 25. Februar in Österreich in den Handel. Es ist in den vier von der Natur inspirierten Farben Phantom Black, Phantom White, Green und Burgundy und als 128 GB, 256 GB und 512 GB mit 8 GB und 12 GB RAM erhältlich. Die Preise:

Galaxy S22 Ultra | 8+128GB | EUR 1.249,- UVP

Galaxy S22 Ultra | 12+256GB | EUR 1.349,- UVP

Galaxy S22 Ultra | 12+512GB | EUR 1.449,- UVP

Galaxy S22 und Galaxy S22+

Neben dem S22 Ultra treten das Galaxy S22 (6,1-Zoll-Display) und das Galaxy S22+ (6,6-Zoll-Display) in die S-Serie ein. Beide Geräte haben eine leistungsstarke 50 MP-Hauptkamera, ein 10 MP-Teleobjektiv und ein 12 MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Bei Videos mit Freundinnen und Freunden erkennt die neue Auto-Framing-Funktion2 bis zu zehn Personen und passt den Kamerafokus an. Beide Geräte sind mit VDIS-Technologie ausgerüstet, die Verwackelungen minimiert und auch in Bewegung für flüssige und glasklare Aufnahmen sorgt. Auch bei Tierfotos verhindert der neue Porträtmodus, dass Tierhaare mit dem Hintergrund verschmelzen.

Auch in Grün und Pink Gold

Ab dem 25. Februar 2022 werden das Galaxy S22 und das Galaxy S22+ im österreichischen Handel und online verfügbar sein. Beide Geräte sind in Phantom Black, Phantom White, Grün und Pink Gold als 128 GB- und 256 GB-Modelle mit 8 GB RAM erhältlich. Die Preise:

Galaxy S22 | 8+128GB | EUR 849,- UVP

Galaxy S22 | 8+256GB | EUR 899,- UVP

Galaxy S22+ | 8+128GB | EUR 1.049,- UVP

Galaxy S22+ | 8+256GB | EUR 1.099,- UVP

Alle drei Geräte ab sofort online vorbestellbar bei A1

Bei A1 sind das Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra ab sofort um 0 Euro im Tarif A1 Mobil Unlimited+ (79,90 Euro/ Monat für A1 Internet-Kunden) auf www.A1.net vorbestellbar. All jene, die bis zum 24.Februar 2022 vorbestellen erhalten kostenlos die Galaxy Buds Pro und bis zu 800 Euro Eintauschbonus für ihr Altgerät.