Park-App Payuca nach Wiener Parkpickerlreform gewachsen

Die Park-App Payuca hat nach Einführung des wienweiten Parkpickerls einen Nutzerzuwachs von rund einem Viertel verzeichnet.

In der App, die es Autofahrerinnen und Autofahrern in Wien ermöglichen soll, leere Parkplätze in privaten Garagen zu nutzen, sei nach der Ausweitung der Parkpickerl die Zahl der Nutzer von 30.000 auf 38.000 gewachsen, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mitteilte.

Alternative Parklösungen würden durch die neue Regelung in Wien immer mehr nachgefragt, hieß es in der Pressemitteilung von Payuca. Mit der App können Parkplätze bis zu drei Stunden im Voraus reserviert werden. Dadurch soll das Parken günstiger und stressfreier werden, bezahlt werde in der App. "Wir haben es uns im Sinne der Smart City zum Ziel gesetzt, parkende Autos aus dem sichtbaren Stadtbild in Garagen zu verfrachten. Damit wird wertvoller Lebensraum an die Wiener:innen zurückgegeben und mehr Platz für Menschen und Bepflanzung geschaffen", sagte der Co-CEO von Payuca, Wolfgang Wegmayer.