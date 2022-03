Italien will russisches Antivirus-Programm Kaspersky bannen

Italien plant Regeln zur Verbannung russischer Technologie.

So soll das russische Antivirus-Softwareprogramm Kasperky nicht mehr in Italiens öffentlicher Verwaltung zur Verfügung stehen, sagte der für den Geheimdienst zuständige Staatssekretär Franco Gabrielli in einem Interview mit dem TV-Kanal "Rete 4" am Montagabend.

"Kaspersky ist eine der leistungsstärksten Antiviren-Softwares und wird seit 2003 in unserer öffentlichen Verwaltung genutzt. Kein europäisches Land, mit Ausnahme der Niederlanden, hat sie verboten. Wir müssen uns jetzt von dieser technologischen und energetischen Abhängigkeit befreien, sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen verhindern, dass russische Technologie zu einem Angriffswerkzeug wird", so Gabrielli.

Italien bemüht sich derzeit bereits, seine Abhängigkeit von russischen Gasimporten zu verringern. Bis vor dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts bezog Italien 45 Prozent seiner Gaseinfuhren von Russland. In zwei Monaten will die Regierung in Rom dank Abkommen mit anderen Ländern diese Abhängigkeit verringern.