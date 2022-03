Ab 15. März ist Canal+ Austria abrufbar: Der internationale TV-Riese, der zum französischen Vivendi-Konzern gehört, will gemeinsam mit A1 den österreichischen Streaming-Markt aufmischen.

Das international aktive Fernsehnetzwerk Canal+ startet Mitte des Monats in Österreich: Ab 15. März werden sowohl ein Streamingangebot als auch der linearer TV-Sender Canal+ First abrufbar sein.

"Erstes echtes Hybrid-Fernsehangebot"

Damit biete man das "erste echte hybride Fernsehangebot" im Land, so Canal+ Austria-Geschäftsführer Philipp Böchheimer. Zum Start wartet man mit Titeln wie "Meine geniale Freundin", "Fleabag" oder "Vernon Subutex" auf.

Monats-Abo für 8,99 Euro

Die monatliche Abogebühr beträgt 8,99 Euro, wobei drei Streams gleichzeitig auf fünf Geräten in Full HD möglich sind.

250 österreichische Filme & Serien

Die dazugehörige App gibt es laut Senderangaben für iOS, Android sowie alle gängigen Smart-TV-Anbieter. Im Angebot finden sich zu Beginn neben internationalen Serien und Filmen sowie Eigenproduktion auch mehr als 250 österreichische Filme, Kabarettprogramme und Serien.

TV-Inhalte mit Österreich-Bezug

Der linerare Sender Canal+ First wiederum soll via A1 Xplore TV und HD Austria empfangbar sein, wobei weitere Netzbetreiber folgen sollen. Auch hier setzt man auf eigenständige Inhalte mit Österreichbezug, so etwa das Musikmagazin "AUX" oder das Nachrichtenformat "Was geht?", das sich an ein junges Publikum richtet.

"Das Besondere an unserem Angebot ist, dass sich hier ein hochspezialisiertes österreichisches Team um die österreichischen TV-KonsumentInnen kümmert: Wir stimmen laufend unseren Content auf die Bedürfnisse des heimischen Publikums ab und können dabei zusätzlich aus dem weltweiten Pool an exklusiven Inhalten von Canal+ schöpfen", so Böchheimer.