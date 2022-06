Online-Händler hat Details seines jährlichen Schnäppchenevents, das wieder 48 Stunden dauert, verraten.

Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli um Mitternacht und läuft bis einschließlich 13. Juli für Prime-Mitglieder in Österreich und anderen Ländern. Kunden können Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händlern einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien - von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt - werden im Lauf des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte.



Erste Angebote

Einige Offerte sind bereits bekannt beziehungsweise erhältlich:

Amazon Geräte: Ab dem 06. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2.Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet.



Amazon Music Unlimited: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.



Kindle Unlimited: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.



Amazon Fashion: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.



Preise dennoch vergleichen

Laut dem weltgrößten Online-Händler werden Millionen preisreduzierter Artikel für Kunden am Prime Day auf Lager sein, darunter auch Angebote tausender Unternehmen und Händler. In den letzten Jahren wurden derartige Aktionen aber auch immer wieder kritisiert, da die Angebote oft gar nicht so günstig sind wie angepriesen. Wer also sicher sein will, dass er auch tatsächlich ein Schnäppchen macht, sollte die Preise unbedingt mit jenen von anderen Anbietern vergleichen. Außerdem ist es ratsam, sich nicht unter Zeitdruck bringen zu lassen. Bevor man aufgrund eines Countdowns einen unüberlegten Kauf macht, ist es besser zu warten.

Unterstützung für kleinere Händler

Wie berichtet, hat Amazon stark von der Coronakrise profitiert . Die Umsätze des weltgrößten Online-Händlers sind in die Höhe geschnellt und haben den scheidenden Konzern-Chef Jeff Bezos noch reicher gemacht. Nun sollen auch kleine und mittlere Unternehmen vom florierenden Geschäft profitieren. Von Montag, den 7. Juni, bis Sonntag, den 20. Juni, erhalten Prime-Mitglieder für einen Einkauf ab 10 Euro bei kleinen und mittleren Unternehmen 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day 2021 einsetzen können.

Heimische Alternativen

Wer sein Geld lieber direkt bei heimischen Händlern als bei bzw. über den Umweg Amazon ausgeben will, findet hier eine Übersicht mit österreichischen Online-Shops .