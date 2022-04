Geldanlage mittels Gold, Silber oder Palladium

Wie Donald Duck in einem Pool voller erspartem Gold baden – diese Fantasie haben wohl Viele. Mit dem Edelmetallsparplan von philoro kann man diesem Traum einen kleinen Schritt näher kommen. Mit diesem kann Erspartes ganz einfach als Edelmetall hinterlegt und jederzeit wieder ausgezahlt werden.

Ein Sparen mittels Edelmetallsparplan ist sicher, vor Inflation geschützt und ganz einfach auf die individuellen Wünsche anpassbar. philoro macht diese neue Art von Sparen einfacher denn je.

Video zum Thema: Philoro stellt den Edelmetallsparplan vor

Das ist der Sparplan

Der Edelmetallsparplan von philoro ist grundsätzlich so aufgebaut wie ein traditionelles Sparbuch, welches durch monatliche Einzahlung stetig gefüllt wird. Im Gegensatz zum Sparbuch wird das Ersparte bei dem Edelmetallsparplan – wie der Name schon sagt – als Edelmetall veranlagt. Das Gold, Silber, Platin oder Palladium wird physisch bei einem externen Sicherheitsverwahrer hinterlegt. Durch einen Hochsicherheitstresor sind die Edelmetalle perfekt geschützt. Einmal im Jahr werden die Metalle notariell beglaubigt, um sicherzugehen, dass sie als Sondervermögen angegeben werden können.

So funktioniert’s

Das Abschließen des Vertrags ist ganz einfach online möglich. Nach einer Registrierung im Online-Portal muss der gewünschte Vertrag nur noch ausgewählt werden, und anschließend mittels Scan des Ausweises und Unterschrift des Kunden bestätigt werden. Natürlich ist es auch möglich, mit Ausweis und ausgedruckten und unterschriebenen Vertrag eine philoro Filiale aufzusuchen, um dort den Sparplan fertigzustellen. Pro Monat muss ein Mindestbetrag von 50€ eingezahlt werden, ab dieser Summe ist der monatliche Betrag anpassbar.

Die Vorteile im Überblick

Vor allem in den letzten Jahren wurde klar, dass der traditionelle Weg zu sparen – das Sparbuch – einige Nachteile aufweist. Kaum bis keine Zinsen und die Inflation sorgen dafür, dass das Sparbuch an Beliebtheit verliert. Die Anlage des Ersparten in Gold, Silber, Platin oder Palladium jedoch ist äußert sicher. So bietet die Anlage in Edelmetallen unter anderem einen effektiven Inflationsschutz und eine Kapitalabsicherung. Zusätzlich ist Gold von der Mehrwertsteuer befreit, wodurch keine Versteckten Abzüge bei der Auszahlung entstehen.

Anpassung des Vertrags

Ein weiterer Vorteil des philoro Edelmetallsparplans ist die einfache Anpassung. Ohne zusätzliche Kosten kann der Vertrag verändert oder auch pausiert werden. Außerdem sind Sonderzahlungen ab einer Summe von 500€ möglich. Der Edelmetallsparplan hat keine vorgegebene Laufzeit, so kann die Auszahlung komplett flexibel erfolgen. Schon wenige Tage nach der Einzahlung und der Hinterlegung in Edelmetallen ist der Verkauf und somit die Aufzahlung theoretisch möglich. Das Ersparte kann allerdings auch viele Jahre liegen bleiben.

Auszahlung des Ersparten

Die Auszahlung erfolgt standardmäßig durch eine Überweisung direkt auf das Konto des Kunden innerhalb von 2-3 Werktagen. Allerdings bietet der philoro Edelmetallsparplan auch die Möglichkeit, sein Gold in Form von Barren oder Münzen zu erhalten. Wer sich also nach einem echten Goldbarren sehnt, kann diesen ganz einfach bei philoro in Auftrag geben. Anschließend können Barren und Münzen in einer philoro Filiale abgeholt werden oder per Post erhalten werden.

Gebührentransparenz

Die Gebühren bei philoro sind äußerst transparent und einfach abrufbar. Einmalig fällt bei Abschluss des Vertrags eine Einschreibgebühr von 100€ an, die für die Lagerung und Versicherung der Sparsummen bis 5.000€ verwendet wird. Bei einer Pausierung fallen monatlich 10€ Lagergebühr für das hinterlegte Edelmetall an. Für die Auszahlung mittels Barren oder Münzen können etwaige Prägekosten von 6€-49€ zustande kommen. Außerdem fällt ein Handelsaufschlag von 5% bei Ankauf und 2% bei Verkauf der Edelmetalle an. Alle Gebühren sind im Downloadbereich unter edelmetallsparer.at abrufbar.