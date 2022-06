Das ist das Geheimnis hinter dem McDonald’s Logo

Hinter dem berühmten Logo steckt ein unbekanntes Geheimnis.

McDonald’s ist nach wie vor die beliebteste Fast-Food-Kette weltweit. Das Unternehmen wurde 1940 von den Brüdern Richard und Maurice McDonald in Kalifornien gegründet und legte anschließen deinen unglaublichen Erfolgsrun hin.

Charakteristisch für den Fast-Food-Riesen ist dabei das Logo mit dem berühmten goldenen M. Das Markenzeichen ist schlicht, aber trotzdem genial. Die McDonald’s-Brüder entschieden sich aus praktischen Gründen für das Logo: Die Restaurants sollten möglichst von weitem schon erkannt haben. Natürlich steht das M auch für McDonald’s.

Die anfänglichen Einzelbögen verschwanden dann in den 60er-Jahren, das Logo wurde noch einmal verändert. Dafür verantwortlich war der Louis Cheskin, der die Firma in Marketingfragen beriet. Ceskin bezeichnete das Logo als „Brüste der Mutter“, das M sollte an das Freudsche Unterbewusstsein der Kunden appellieren. Das berühmte M steht also auch für ein Paar weibliche Brüste.