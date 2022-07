Coca Cola erhöht die Preise

Der Getränke-Gigant erhöht seine Preise. Grund sind die gestiegenen Produktionskosten.

Ab dem 1. September kosten Cola, Fanta, Sprite & Co. mehr als vorher. Gewöhnlich führt das Unternehmen Preisanpassungen im November durch. Wegen der stark gestiegenen Produktionskosten werden diese jetzt schon zwei Monate früher abgewickelt.

Weitere Preisanpassung ausgeschlossen

Erst im vergangenen Jahr 2021 gingen die Preise beim Getränkekonzern deutlich nach oben. Es soll die einzige Preiserhöhung in diesem Jahr sein, verspricht Coca-Cola-Vertriebschef Florian von Salzen gegenüber der „Lebensmittelzeitung“. „Eine weitere Preisanpassung wird es in diesem Jahr nicht mehr geben“, so der Manager.

Wie viel teurer Coca-Cola, Fanta, Sprite & Co. jetzt werden ist unklar. Erst am 1. September wird der Konzern die neue Preisliste verstellen. Allerdings ist bereits durchgesickert, dass es sich vermutlich um eine Preisanhebung „im höheren einstelligen Prozentbereich“ handeln wird.

Lieferprobleme

Das Getränkeunternehmen hat derzeit mit Lieferproblemen zu kämpfen. Betroffen sind vor allem die 0,33l-Glasflaschen von Coca-Cola. Bei einem Angriff Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde die Fabrik eines wichtigen Lieferanten von Glasflaschen von Coca-Cola zerstört.