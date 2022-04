Business Insider

Der Kärntner Wolfgang Puck bekocht seit Jahrzehnten die Stars der Oscar-Nacht in Hollywood, betreibt über 100 Restaurants auf der ganzen Welt und eröffnete jetzt am Flughafen Wien die "Wolfgang Puck Kitchen & Bar".

Gastronomie-Legende Wolfgang Puck kocht ab sofort auch in Österreich auf. Und zwar für die Gäste am Flughafen Wien, wo er jetzt in der Ankunftshalle im Terminal 3 sein erstes Restaurant hierzulande hat.

Smoked Salmon Pizza bis Kärntner Kasnudeln

Das Lokal mit 175 Sitzplätzen sowie Bar und To-Go-Bereich erstreckt sich auf 700 Quadratmetern und bietet hochwertige Speisen wie internationale Klassiker, Signature Dishes von Wolfgang Puck wie etwa Tuna Tartar, Smoked Salmon Pizza mit Kaviar, Chinois Salad, Wolfgang Puck Burger, aber auch heimische Spezialitäten vom Wiener Schnitzel über Rinder Gulasch bis zu Kärntner Kasnudeln aus Wolfgang Pucks Heimatort.

Betrieben wird das Lokal von SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Flughafen Wien, der dort u.a. drei Jamie-Oliver-Lokale betreibt.

Puck kommt persönlich

„Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Restaurant an dem Ort eröffnen können, an dem mein Bruder seine Reise vor vielen Jahren begann. Ich kann es kaum erwarten, dass Wolf in Kürze nach Österreich reist, um das neue Restaurant zu besuchen und im Zuge eines Grand Openings noch einmal persönlich zu eröffnen,“ sagt Klaus Puck, President & COO und Bruder von Wolfgang Puck.

Auch Flughafen-Vorstand Julian Jäger freut sich außerordentlich, "dass sich der internationale Starkoch Wolfgang Puck für den Wiener Airport als Standort für sein erstes Lokal in Österreich entschieden hat".

Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile über 100 Restaurants von Amerika bis nach Japan, in Europa ist er seit Juni 2021 in Budapest vertreten und ab sofort eben auch auf dem Flughafen Wien.

Kult-Lokal Spago in Los Angeles

Den Anfang nahm seine Erfolgsgeschichte 1982 mit dem „Spago“ in Los Angeles, das bis heute ungebrochen zu den beliebtesten Szenerestaurants in Beverly Hills zählt. Seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck etwa die Stars der Oscarnacht in Hollywood.