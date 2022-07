Burger King eröffnet erste vegane Filiale

Am Westbahnhof stellt die bestehende Filiale auf vegane Produkte um.

Wien. Die Filiale des beliebten Burger-Tempels am Westbahnhof verwandelt sich ab morgen in ein Paradies für vegane Feinschmecker: Das erste ­vegane Restaurant Österreichs eröffnet. Die beliebten Burger werden ausschließlich aus 100 % pflanzlichen Produkten hergestellt, womit auch Veganer und Vegetarier in den Genuss von Whopper & Co. kommen.

Neu. In der neuen Filiale wird dieselbe Produktvielfalt wie in anderen Filialen serviert – zu 100 % vegan. In die Buns kommen pflanzenbasiertes Beef und Chicken Patties des Hersteller The Vegetarian Butcher. Rot-gelb ist Geschichte, jetzt präsentiert sich die Marke Burger King in der Farbe Pflanzen-Grün.

Gratis. Heute werden gratis von 11 bis 13 Uhr ­vegane Whopper verteilt, solange der Vorrat reicht.

Burger King, U-Bahn-Station Wien Westbahnhof, 1150 Wien.