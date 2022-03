Bitpanda bietet unbegrenzten Urlaub

Heimische Handelsplattform setzt auf eine hohe Work-Life-Balance.

Wien. „Wir wollen, dass Bitpanda der Ort ist, der MitarbeiterInnen alles bietet, was sie brauchen. Mit unserem neuen Ansatz ‚Flexibilität an erster Stelle‘ stellen wir sicher, dass alle die Möglichkeit bekommen, sich nach arbeitsreichen Zeiten eine Auszeit zu nehmen und auch jene Unterstützung bekommen, um das Beste zu geben“, erklärt Bitpanda-Mitgründer Eric Demuth in einer Aussendung den Schritt zum unbegrenzten Urlaub. Ab 1. April soll die neue Regelung in Kraft treten.

Neuer Urlaubstrend kommt aus den USA

Und gilt für alle 1.000 MitarbeiterInnen, die Anspruch auf voll bezahlten Urlaub haben. Konkret hat man dann als Bitpanda-Angestellter nicht mehr fixe 25 Urlaubstage pro Jahr, sondern kann sich ­Urlaub nach eigenem Wunsch nehmen. Der Trend kommt aus den großen Tech-Unternehmen. Bei US-Giganten wie Netflix etwa gehört diese Urlaubsregel schon seit Längerem zur Arbeitskultur und hat das Ziel, in der schnelllebigen Techszene für große Talente interessant zu sein.

Inbegriffen in der neuen Bitpanda-Urlaubs-Flexibilität ist auch das „Work from anywhere“-Prinzip. Hier erlaubt das erste heimische Unicorn-Start-up (1,2 Milliarden € Bewertung) jedem, bis zu 60 Arbeitstage pro Jahr von einem Ort der eigenen Wahl aus zu arbeiten.