Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen sind für die Raiffeisen Bank International (RBI) aber "mit Abstand verkraftbar", sagt Bankenexperte.

Die Papiere der stark in Russland und der Ukraine engagierten Raiffeisen Bank International (RBI) haben seit 22. Februar mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

RBI-Kurs sackt wieder über 3 Prozent ab

Nachdem die RBI-Aktien am Montag um 14 Prozent gesunken waren, starteten sie am Dienstag zwar leicht erholt in den Handel - gaben nach Kurzem aber wieder stark nach. Am Vormittag notierten sie erneut mehr als drei Prozent im Minus.

Die Russland-Sanktionen und der Ukraine-Krieg sind für die RBI laut Stefan Pichler, Bankenprofessor an der Wirtschaftsuni Wien, aber auch im Worst-Case-Szenario "mit Abstand verkraftbar". Russland und die Ukraine waren für die RBI in der Vergangenheit starke Gewinnbringer. Mittelfristig erwartet Experte Pichler eine "strategische Umorientierung" aufgrund "massiven Marktverwerfungen". Das sei "unangenehm, aber nicht bedrohlich", so Pichler.

Bankchef Strobl: "Starke Liquiditätsausstattung"

RBI-Chef Johann Strobl hatte bereits am Montag betont, die russische Tochterbank verfüge " über eine sehr starke Liquiditätsausstattung und verzeichnet Zuflüsse". Die russischen Kunden hätten Vertrauen in die Bank. "Die Kapitalposition ist ebenfalls stark", so Strobl.