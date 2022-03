Raiffeisen-Kunden kurzfristig vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen

Am Sonntagnachmittag kam es bei Raiffeisen-Kunden zu Ausfällen beim Bezahlen und Abheben.

Viele Kunden wurden davon kalt erwischt und konnten am Sonntag keine Zahlungen mehr tätigen. Auch war das Abheben mittels der Karte vorübergehend eingeschränkt. Aufgrund des massiven Aktienfalls der Raiffeisen in Folge des Ukraine-Krieges vermutete der ein oder andere Kunde einen Zusammenhang.

Dem war aber nicht so. Raiffeisen kündigte Wartungsarbeiten für den Sonntag an, dass es zu derart schwerwiegenden Störungen kam war wohl nicht einkalkuliert. Es dürfte sich um technische Probleme gehandelt haben, am Sonntagabend konnten alle Raiffeisen-Kunden wieder regulär mit der Karte zahlen und Geld abheben.