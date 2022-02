Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist stark in Russland und auch in der Ukraine engagiert. Daher ist der Aktienkurs jetzt extrem unter Druck.

Die RBI ist mit Tochterbanken in Russland und in der Ukraine tätig. Insbesondere das Russland-Geschäft gilt als Cashcow des Konzerns - mögliche Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor würden die RBI empfindlich treffen.

474 Millionen Euro RBI-Gewinn in Russland

Im Vorjahr machte die RBI in Russland 474 Millionen Euro Gewinn - ein beachtlicher Anteil am Gesamtverdienst von 1,37 Milliarden. In der Uraine belief sich der RBI-Gewinn 2021 auf 122 Millionen Euro.

Die RBI hat in Russland etwa vier Millionen Kunden, in der Ukraine rund drei Millionen. Im Verhältnis zu anderen russischen Banken sei die RBI sehr klein, ihr Marktanteil belaufe sich in Russland auf unter 2 Prozent, erklärte RBI-Chef Johann Strobl Anfang Februar. Das Kreditvolumen liege dort bei etwas über 11 Milliarden Euro. In der Ukraine sei die RBI noch kleiner, das Kreditvolumen betrage hier rund 2,2 Milliarden Euro.

Geschäft vor Ort derzeit normal

Im Moment laufe das Geschäft der Bank in beiden Ländern normal, teilte die RBI mit. "Die Lage beiden Banken - sowohl in Russland als auch in der Ukraine - ist ruhig und das Geschäft läuft normal. Im Falle einer Eskalation treten die Krisenpläne in Kraft, die die Bank in den vergangenen Wochen vorbereitet hat."

115 Millionen Euro Risikovorsorge für Sanktionen

Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Millionen Euro an Risikovorsorge zurückgelegt.

Seit Jahresbeginn 16 Prozent Kursverlust

Die RBI-Aktie führte am Dienstag einmal mehr die ATX-Verliererlist an - mit einem Minus von 7,5 Prozent. Zu Handelsbeginn war der Kurs fast 11 Prozent im Keller gewesen. Seit Jahresbeginn hat das RBI-Papier schon knapp 16 Prozent an Wert verloren.