Personalveränderungen im Vorstand der UniCredit Bank Austria

Im Vorstand der UniCredit Bank Austria kommt es zu einem Wechsel und einer Neubesetzung.

Dieter Hengl, derzeit Chef der Schoellerbank und Head of Wealth Management der Bank Austria, übernimmt ab 10. März den Firmenkundenvorstand von Günter Schubert. Außerdem wird Marion Morales Albiñana-Rosner ab 1. April als Leiterin des Bereichs Wealth Management und Private Banking neu in den Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

© UniCredit Bank Austria ×

Schubert wird aus dem Vorstand der Bank Austria nach Ablaufen seines Mandats ausscheiden. Die Funktion des CEO bei der Bank-Austria-Tochter Schoellerbank soll demnächst vom Aufsichtsrat neu besetzt werden. Bis dahin werde Dieter Hengl diese Funktion übergangsweise weiterhin ausüben, hieß es in der Mitteilung.