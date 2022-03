Die Schweizer Bankiervereinigung zieht Konsequenzen aus dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und den daraus folgenden Sanktionen des Bundesrates.

Die beiden russischen Banken Gazprombank (Schweiz) AG und Sberbank (Switzerland) AG werden per sofort aus dem Verband ausgeschlossen.

Die Schweizer Banken hielten sich strikt an alle geltenden Vorschriften und Maßnahmen, einschließlich der Sanktionen von schweizerischen, internationalen und supranationalen Gremien, teilte der Verband am Freitag mit. Integrität und Reputation seien wichtige Schlüsselfaktoren für den hiesigen Finanzplatz.

Der Verwaltungsrat der Bankiervereinigung verurteile den Krieg gegen die Ukraine und unterstütze daher klar die vom Bundesrat beschlossenen Sanktionen gegen Russland, heißt es in der Aussendung. Folglich habe man den Ausschluss der beiden Banken in einer außerordentlichen Sitzung am (gestrigen) Donnerstag beschlossen.