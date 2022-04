Business für morgen

Klein- und Mittelunternehmen stehen vor vielseitigen Herausforderungen: Auf der einen Seite der Druck zur Flexibilität und mobiler Arbeit, auf der anderen Seite die Gefahr durch wachsende Cyber-Angriffe, drohende Black-Outs und Datenverluste.

Die digitalen Lösungen von A1 werden all diesen Anforderungen gerecht und bieten einen Rund-um-Service, mit den KMUs das Beste aus ihrem Business herausholen zu können:

Ein kostenloser A1 Website-Check für den idealen Webauftritt

Top A1 Security Angebote für modernste Sicherheitslösungen

Eine Power-Kombination aus Microsoft 365 und Acronis Backup für eine optimale digitale Zusammenarbeit

„Als Marktführer im Bereich IT & Telekommunikation in Österreich sieht sich A1 in der Verantwortung für alle Businesskunden optimale Lösungen bereitzustellen und somit nachhaltig den Wirtschaftsstandort abzusichern“, so A1 CCO Enterprise Martin Resel.

Eine Homepage zum Fixpreis

Eine professionelle Homepage ist besonders für Kleinunternehmen essentiell für ihren Erfolg. Um den ersten Eindruck so optimal wie möglich zu gestalten, unterstützt A1 KMUs bei ihrem Onlineauftritt durch Beratungen, Neuerstellungen und Optimierungen. Die Websites werden dabei zum Fixpreis erstellt, die kostenlose Website-Analyse von A1 verschafft einen ersten Einblick in den Optimierungsbedarf.

Top Security Angebote auch für kleine Unternehmen

Sicherheitslücken können auch bei Kleinunternehmen auftreten und durch Cyber-Attacken zu unerwarteten Kosten führen. Ein passender Schutz von Daten, Geräten und Netzwerken ist daher essenziell. A1 bietet Top Security-Lösungen, die die ersten drei Monate ab Bestellung sogar gratis sind.

Das Büro: Wo immer Sie es brauchen

Nur von einem PC im Büro aus zu arbeiten, ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Mit Microsoft 365 auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet ist das Büro auf einmal überall. Die Software verfügt neben den Standardtools wie Outlook, Word, PowerPoint oder Excel, über Programme, die die Zusammenarbeit von überall aus möglich macht und für eine nahtlose Kommunikation sorgt. Kombiniert mit der Backup-Lösung Acronis werden alle Daten in einer Cloud gesichert und ein mühsames Hin- und Herschicken wird überflüssig.

A1 richtet das optimale Paket für die Unternehmen ein und erweitert oder reduziert die Lizenzen je nach Bedarf. In Kombination sind beide Programme bei A1 jetzt um 22% günstiger!

Die Partner von A1 profitieren von fachlichem Know-How, langjähriger Erfahrung, sowie umfassenden Serviceangeboten und Produkten, die Österreichs führender Kommunikationsanbieter mitbringt. Besonders KMUs bauen auf die innovativen digitalen Angebote, in der Zusammenarbeit mit A1. Alle Angebote für Selbstständige, Klein- und Mittelbetriebe finden Sie hier.