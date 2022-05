220 Mio. Euro Umsatz zum Muttertag

Jeder gibt laut WKÖ-Umfrage im Schnitt 50 Euro aus, laut Handelsverband sogar 73 Euro.

Wien. Der Muttertag am kommenden Sonntag (8. Mai) bringt für den Handel einen wichtigen Impuls, sagt Rainer Trefelik, Branchenobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ).

68 % der Männer und 59 % der Frauen planen laut WKÖ-Umfrage, die eigene Mutter, Großmutter oder Partnerin zu beschenken. Im Schnitt gibt jeder 50 Euro aus. Laut dem aktuellen Consumer-Check des Handelsverbands sind es heuer sogar 73 Euro, ein Rekordwert.

Am meisten profitiert der Blumenhandel

Insgesamt werden zum Muttertag Ausgaben in Höhe von 220 Mio. Euro erwartet, wovon ein Großteil auf den Einzelhandel entfällt.

Am meisten profitiert der Blumenhandel. 58 % der in der WKÖ-Erhebung Befragten wollen der Mutter Blumen schenken. Am zweithäufigsten werden Süßigkeiten geschenkt (26 %), an dritter Stelle rangieren Restaurantbesuche mit 17 %.

„Auch für Drogerien, Parfümerien und den Schmuckhandel ist der Muttertag ein wichtiger Umsatzbringer“, sagt Trefelik.